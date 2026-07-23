Цветовод со стажем судимости в Амурске вырастил «запрещёнку» для личного вдохновения

Злоумышленник пояснил, что весной текущего года он нашел, а затем посеял семена растений в цветочные горшки. Когда появились всходы, он их поливал, рыхлил землю, тщательно ухаживал, создавая все условия для дальнейшего роста. Выращивание осуществлялось им для личного употребления без цели сбыта.