Цветовод со стажем судимости в Амурске вырастил «запрещёнку» для личного вдохновения

Полицейскими возбуждено уголовное дело в отношении жителя Амурска, который выращивал на подоконнике наркосодержащие растения. В ходе следственных действий сотрудники полиции обнаружили и изъяли 60 растений, содержащих наркотическое средство, сообщает пресс-служба УМВД России по Хабаровскому краю.
Сотрудники ОМВД России по Амурскому району в рамках расследования уголовного дела проводили обыски у 40-летнего амурчанина. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за различные преступления, за что отбывал наказание в исправительной колонии. В настоящее время он является подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве.
Злоумышленник пояснил, что весной текущего года он нашел, а затем посеял семена растений в цветочные горшки. Когда появились всходы, он их поливал, рыхлил землю, тщательно ухаживал, создавая все условия для дальнейшего роста. Выращивание осуществлялось им для личного употребления без цели сбыта.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры». Максимальная санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Все растения изъяты и будут уничтожены в соответствии с законодательством.