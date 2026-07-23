Северный завоз топлива в Красноярском крае идет по графику

«Все этапы северного завоза идут согласно утвержденному графику. Одним из ключевых поставщиков нефтепродуктов выступает краевое предприятие “Красноярскнефтепродукт” (КНП). В мае этого года компания в полном объеме выполнила обязательства по поставкам топлива для предприятия “Байкитэнерго”. Сейчас навигация на Енисейской нефтебазе в Абалаково продолжается для перевалки нефтепродуктов в адрес коммерческих организаций. С начала сезона на Север отправили 22 судна общей грузоподъемностью 23,8 тысячи тонн. Енисейская нефтебаза КНП в Абалаково является ключевым перевалочным пунктом. Отгрузка ведется круглосуточно, топливо проходит полный цикл контроля качества и объемов. География завоза КНП включает более 25 населенных пунктов и производственных площадок», — рассказали в региональном правительстве.