Вирус Коксаки в Турции: в АТОР дали рекомендации российским туристам

На фоне сообщений о случаях заражения вирусом Коксаки в Турции вице-президент АТОР Артур Мурадян дал российским туристам четкие рекомендации о порядке действий. В эксклюзивном интервью aif.ru он подчеркнул, что заболевание не представляет угрозы для жизни, но требует соблюдения стандартных медицинских процедур.
Как сообщалось, Роспотребнадзор инициировал проверку данных о вспышке вируса Коксаки среди отдыхающих из РФ в Турции. Ведомство направило официальные обращения в компетентные инстанции для прояснения ситуации. Поводом стали публикации в СМИ об инфицировании туристов, в том числе несовершеннолетних, в гостиничном комплексе IC Santai Family Resort, расположенном в курортном городе Белек.
Первое и главное правило, о котором напомнил эксперт, — это использование медицинской страховки, которая в обязательном порядке есть у всех организованных путешественников.
«У всех туристов в таких случаях есть обязательная медицинская страховка. Нужно обратиться за помощью по телефону, указанному в полисе, и следовать рекомендациям врачей», — заявил Мурадян.
Он также добавил, что в памятках туристов, которые они получают от туроператора всегда приведен перечень общих мер гигиены для снижения общих рисков заражения энтеровирусами (пить бутилированную воду, мыть фрукты, руки и пр.). Эти же меры рекомендуются МИД в памятках для выезжающих за рубеж (есть в пакете документов для туристов у туроператоров) и Роспотребнадзором.
Эксперт пояснил, что клинически вирус Коксаки — это разновидность энтеровирусной инфекции, протекающей как обычное ОРВИ. Он добавил, что ежегодно с наступлением жары на Средиземноморском побережье, а также на Черном море фиксируются отдельные случаи заболевания, и этот сезон не стал исключением.
«Для массового направления, принимающего летом миллионы туристов, в этом нет ничего необычного… И нужно понимать, что жизни это заболевание точно не угрожает», — подытожил Мурадян.
Ранее в АТОР опровергли информацию о вспышке вируса Коксаки в Турции.