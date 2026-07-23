Вирус Коксаки в Турции: в АТОР дали рекомендации российским туристам

Он также добавил, что в памятках туристов, которые они получают от туроператора всегда приведен перечень общих мер гигиены для снижения общих рисков заражения энтеровирусами (пить бутилированную воду, мыть фрукты, руки и пр.). Эти же меры рекомендуются МИД в памятках для выезжающих за рубеж (есть в пакете документов для туристов у туроператоров) и Роспотребнадзором.