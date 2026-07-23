Плавали, а не ходили в море: Двое австралийцев пересекли пролив на туалете

Перед выходом в море Крейг и Грэм дождались подходящих условий. Они выбрали день с небольшим ветром и спокойной водой, поскольку хорошо понимали, что этот участок может быть опасным. По словам друзей, несмотря на комичный вид их «лодки», к подготовке они отнеслись серьёзно. Во время плавания австралийцы не ограничились самим переходом: прямо на самодельном судне они приготовили еду — в меню были рёбра и колбаски.