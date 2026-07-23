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В Туве автомобиль взорвался после столкновения с бензовозом

В Пий-Хемском районе устанавливаются обстоятельства ДТП с возгоранием автомобиля.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 22 июля в Пий-Хемском районе на 780-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» легковой автомобиль загорелся и взорвался после столкновения с бензовозом. По предварительной версии МВД по Республике Тыва, все произошло в районе поворота на село Сесерлиг.

Погиб водитель легковушки. На кадрах, которые публикуют полицейские, видно, что от машины осталась лишь груда обгоревшего металла. Бензовоз из-за столкновения вынесло на обочину.

На месте происшествия работают сотрудники ведомства. Сейчас выясняются все причины и обстоятельства трагедии.