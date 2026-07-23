В Туве автомобиль взорвался после столкновения с бензовозом

Вечером 22 июля в Пий-Хемском районе на 780-м километре федеральной трассы Р-257 «Енисей» легковой автомобиль загорелся и взорвался после столкновения с бензовозом. По предварительной версии МВД по Республике Тыва, все произошло в районе поворота на село Сесерлиг.