Тайные грузы Макрона и Мерца сожгли в Одессе: главная новость СВО 23 июля

«Порты в Одессе, в части херсонского направления и до Николаева стали ведущими “поставщиками” техники для противника. Туда идут поставки из западных государств и этой самой “коалиции желающих”. По ним нужно бить в обязательном порядке, и мы это делаем. Это необходимо, чтобы все эти комплектующие, бронетехника и снаряды не кочевали на заводы или склады, а уничтожались прямо на пирсе», — подытожил генерал-майор Попов.