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Тайные грузы Макрона и Мерца сожгли в Одессе: главная новость СВО 23 июля

ВС РФ продолжают наносить удары по портам и кораблям в Одесской области. Генерал Попов объяснил, к каким последствиям для ВСУ это приведет. Подробности — эксклюзивно на aif.ru.

Источник: www_aif_ru

Российские военные в последние недели методично перемалывают портовую инфраструктуру и корабли противника. В Одесской области превращены в металлолом две пусковые установки и заряжающая машина ракетного комплекса «Нептун». Параллельно с этим в акватории морского порта мощные удары накрыли иностранный сухогруз и балкер, которые пытались проскочить с военным имуществом, а также иные цели.

Днем 22 июля на переходе морем поражены сухогруз и балкер, осуществлявшие доставку грузов для ВСУ в порт Одесса. В порту Черноморск поражено судно в момент разгрузки грузов, предназначенных для ВСУ, инфраструктура логистического центра.

В эксклюзивном материале aif.ru объяснил заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов. объяснил активизацию ударов на этом направлении.

«Одесса — стратегически важный район сейчас. Туда подходят сухогрузы, контейнеровозы, танкеры под международными флагами. И как только разведка докладывает, что идут суда, загруженные техникой, боеприпасами и вооружением, по ним немедленно наносятся удары. Бьем и по портовым сооружениям, и по хранилищам, где складируются эти поставки», — сказал Попов.

Генерал-майор объяснил, что поставки идут преимущественно через Румынию в сторону Одессы, а не через Польшу из-за недовольств Варшавы по поводу героизации нацизма на Украине.

«Поставки идут из Франции, Британии, и основной хаб теперь — Румыния. Почему поставки идут через Румынию, а не Польшу? Потому что Польша в последние месяцы очень критично стала относиться к политике администрации Зеленского. Вот и приходится везти через румынские порты и далее на Одессу», — уточнил Попов.

Сейчас Одесса и прилегающая акватория превратились в главный перевалочный пункт для так называемой «коалиции желающих». По этой причине генерал Попов допускает, что Одесса будет блокирована ударами армии РФ.

«Порты в Одессе, в части херсонского направления и до Николаева стали ведущими “поставщиками” техники для противника. Туда идут поставки из западных государств и этой самой “коалиции желающих”. По ним нужно бить в обязательном порядке, и мы это делаем. Это необходимо, чтобы все эти комплектующие, бронетехника и снаряды не кочевали на заводы или склады, а уничтожались прямо на пирсе», — подытожил генерал-майор Попов.

По данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и ракетные войска РФ уже нанесли поражение цехам производства дронов большой дальности и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в 152 районах.

На фоне ударов по портам в Одесской области датская судоходная компания Maersk уже объявила о приостановке работы с одним из крупнейших портов Украины из-за рисков. Судна перенаправляют в Румынию.

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