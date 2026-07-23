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В центре Иркутска засняли диких сов

Три совы поселились в районе спорткомплекса «Юность».

Источник: Telegram-канал Струглин знает

В центре Иркутска на деревьях напротив спорткомплекса «Юность», расположенного на бульваре Гагарина, поселились три совы. Об этом сообщает Telegram-канал «Струглин знает».

Несмотря на оживлённое движение, шум машин, мотоциклов, работу кафе и присутствие пешеходов с музыкантами, совы чувствовали себя спокойно. С веток доносился характерный писк.

Причина появления таёжных хищников в центре города пока остаётся неясной. Автор Telegram-канала предположил, что совы могли сбежать от уличных фотографов, которые используют животных для платных услуг.

Однако в комментариях пишут, что это семья ушастых сов и их малыши. Пернатые каждый год гнездятся на острове Конном, как минимум последние лет пять.