В центре Иркутска засняли диких сов

В центре Иркутска на деревьях напротив спорткомплекса «Юность», расположенного на бульваре Гагарина, поселились три совы. Об этом сообщает Telegram-канал «Струглин знает».
Несмотря на оживлённое движение, шум машин, мотоциклов, работу кафе и присутствие пешеходов с музыкантами, совы чувствовали себя спокойно. С веток доносился характерный писк.
Причина появления таёжных хищников в центре города пока остаётся неясной. Автор Telegram-канала предположил, что совы могли сбежать от уличных фотографов, которые используют животных для платных услуг.
Однако в комментариях пишут, что это семья ушастых сов и их малыши. Пернатые каждый год гнездятся на острове Конном, как минимум последние лет пять.