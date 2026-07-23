Зажимают в клещи с двух сторон: военный рассказал о финальной битве СВО

Он отметил, что Краматорск, как и Славянск, являются продолжением друг друга в промышленном и урбанистическом облике. Это города, созданные для индустрии, и она наложила на них свой глубочайший отпечаток — в виде шахт, заводских комбинатов, разветвлённых подземных сооружений и характерной застройки. Штурмовать такую агломерацию в лоб смысла нет.