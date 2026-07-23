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Зажимают в клещи с двух сторон: военный рассказал о финальной битве СВО

Военный эксперт Матвийчук в эксклюзивной беседе с aif.ru раскрыл, какой будет финальная битва за Краматорск.

Источник: Аргументы и факты

Освобождение Краматорска будет проводиться встречными ударами с двух направлений с последующим оперативным окружением. Эксклюзивным прогнозом с aif.ru поделился военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, отвечая на вопрос, какой будет финальная битва за город.

Он отметил, что Краматорск, как и Славянск, являются продолжением друг друга в промышленном и урбанистическом облике. Это города, созданные для индустрии, и она наложила на них свой глубочайший отпечаток — в виде шахт, заводских комбинатов, разветвлённых подземных сооружений и характерной застройки. Штурмовать такую агломерацию в лоб смысла нет.

«Краматорск сегодня освобождает группа, которая брала Константиновку и сейчас находится в Дружковке. Дружковка уже практически под активным контролем российской армии, штурмовые группы прочёсывают улицы… Поэтому предполагается захват с юга и с севера. После оперативного окружения Краматорск будут принуждать к сдаче», — сообщил эксперт.

Матвийчук добавил, что наработанный опыт зачистки городов позволяет действовать медленно, но уверенно, не загоняя штурмовиков ВС РФ в лобовые столкновения.

По его словам, прежде проведут работу по изоляции района боевых действий беспилотными летательными системами и другим вооружением.

«Перед зачисткой с участием штурмовиков фортификационные сооружения ВСУ будут разрушены ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и беспилотников», — подытожил Матвийчук.

Ранее появился детальный план взятия Краматорска, подробности раскрыл военный эксперт Алексей Анпилогов.

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