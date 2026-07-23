Александр Скрябин принял участие в заседании Ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону»

Представители власти вместе с представителями бизнеса и промышленности на заседании Ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону» обсудили пути укрепления позиций ростовских предприятий на глобальном рынке и расширения деловых связей.
— Всем известно, что Ростов — главный логистический узел Юга. И развитие логистической инфраструктуры позволяет увеличить производственные мощности предприятий города и привлечь инвестиции в нашу экономику, — подчеркнул, выступая перед собравшимися, глава города.
География сбыта продукции наших промышленных флагманов включает страны Ближнего и Дальнего зарубежья. А пищевая продукция ростовских предприятий поставляется не только по территории Российской Федерации, но и в страны Евразийского экономического союза.
Глава города отметил, что в условиях санкционного давления Администрация города открыта к конструктивному диалогу и всегда готова помочь бизнес-сообществу в налаживании деловых связей, в том числе с участием городов-побратимов.
— К примеру, в этом году мы запустили с городом Минском «Марафон успешных практик» — регулярный формат рабочих встреч для обмена технологиями. Это лишь один пример того, как город поддерживает своих экспортеров. И в этом направлении мы планируем продолжать работу, — сказал Александр Юрьевич. — Именно благодаря нашей сплоченности и консолидации мы всегда преодолевали кризисные ситуации. Все важные решения мы принимаем вместе. И поэтому для меня, как для главы города, такие встречи имеют стратегическое значение.
В рамках официальной части глава города вручил Памятные Знаки «195 лет Байкову Александру Матвеевичу» руководителям предприятий и организаций Ростова-на-Дону за вклад в развитие донской столицы.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.