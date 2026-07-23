Александр Скрябин принял участие в заседании Ассоциации работодателей «Совет директоров предприятий и организаций города Ростова-на-Дону»

— К примеру, в этом году мы запустили с городом Минском «Марафон успешных практик» — регулярный формат рабочих встреч для обмена технологиями. Это лишь один пример того, как город поддерживает своих экспортеров. И в этом направлении мы планируем продолжать работу, — сказал Александр Юрьевич. — Именно благодаря нашей сплоченности и консолидации мы всегда преодолевали кризисные ситуации. Все важные решения мы принимаем вместе. И поэтому для меня, как для главы города, такие встречи имеют стратегическое значение.