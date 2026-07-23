Украину трясет от ударов: особые базы ВСУ выжжены после атак на склады РФ

ВСУ в ночь на 22 июля атаковали дронами гражданскую инфраструктуру в РФ — логистические гиганты Wildberries в Краснодаре и Невинномысске. Основательница компании Татьяна Ким подтвердила информацию: персонал успели эвакуировать, но масштаб разрушений оказался серьезным.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил о трагических последствиях массированного налета на регион: один человек погиб, еще десять получили ранения. В Невинномысске пострадали пятеро, одного пришлось госпитализировать. На месте возгорания в Ставропольском крае был введен режим чрезвычайной ситуации локального уровня. Обломки дронов повредили не только складские помещения, но и два многоквартирных дома в Краснодаре.
Почему целью стали склады.
Огромная площадь складов — одна из причин, почему они попали под удар дронов, заявил в эксклюзивном комментарии aif.ru заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.
«Эти склады — заманчивая цель для противника, потому что их размеры огромнейшие, промахнуться невозможно. И горят легко», — заявил Попов.
По мнению генерала, украинская сторона подобными ударами пытается отчитаться перед западными кураторами. Гражданский статус объектов и наличие персонала для киевского режима, судя по всему, не являются сдерживающим фактором.
Откуда летели БПЛА.
Генерал Владимир Попов озвучил два основных направления, откуда летят БПЛА на Кубань и Ставрополье.
Что касается атаки на Невинномысск, генерал выдвинул следующую версию: «Возможно, дроны идут с юга Запорожской области, далее через Мариуполь и Азовское море на предельно малых высотах», — предположил Попов, не исключив и вариант запуска из нейтральных вод.
На Кубань дроны могли лететь с этого же направления, считает генерал.
«В сторону Краснодара ВСУ очень удобно запускать дроны со стороны черноморского побережья, через нейтральные воды с кораблей. Со стороны Азовского моря. Запорожья они могут пустить дроны большой или средней дальности на предельно малых высотах», — пояснил военный.
Россия наносит удары возмездия.
Армия России в ответ на атаки ВСУ систематически уничтожает производственную базу врага.
«Украина не может самостоятельно сделать с нуля ни один беспилотник, там ведется только сборка. Сборочные цеха разрознены, они небольших размеров, это не те заводы, которые остались Украине в наследство от Советского Союза. Это легковозводимые цеха из металлоконструкций, там собирают и тестируют БПЛА, оттуда их поставляют на склады, а оттуда — на передовую», — объяснил Попов.
Именно поэтому Минобороны РФ продолжает наносить групповые удары высокоточным оружием воздушного и наземного базирования, а также ударными беспилотниками по военным целям. Задача — разорвать логистическую цепочку: от сборки до склада хранения и отправки на передовую.
«Чтобы разорвать эту цепочку, нам приходится регулярно наносить удары», — резюмировал генерал.
Он добавил, что цели для ударов выявляются не только средствами разведки, но и благодаря информации от граждан, несогласных с киевским режимом.
По последним данным Минобороны, оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники и ракетные войска РФ уже нанесли поражение цехам производства дронов большой дальности и объектам топливно-энергетической инфраструктуры в 152 районах.