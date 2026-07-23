Украину трясет от ударов: особые базы ВСУ выжжены после атак на склады РФ

«Украина не может самостоятельно сделать с нуля ни один беспилотник, там ведется только сборка. Сборочные цеха разрознены, они небольших размеров, это не те заводы, которые остались Украине в наследство от Советского Союза. Это легковозводимые цеха из металлоконструкций, там собирают и тестируют БПЛА, оттуда их поставляют на склады, а оттуда — на передовую», — объяснил Попов.