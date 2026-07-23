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В Пермском крае 23 июля местами ожидаются грозы

Спасатели призывают жителей быть внимательными.

Источник: Комсомольская правда

По информации Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 23 июля в дневные часы в отдельных районах Пермского края прогнозируются грозы.

Из-за ухудшения погодных условий Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности.

Если вы находитесь дома, рекомендуется плотно закрыть окна, двери и дымоходы, отключить электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности. Во время грозы лучше держаться подальше от окон и не пользоваться мобильным телефоном.

На улице при первых признаках грозы следует как можно быстрее укрыться в капитальном здании, например, в магазине или кафе. Не рекомендуется пережидать непогоду на автобусных остановках или рядом с металлическими конструкциями.

Если гроза застала вас в автомобиле, остановитесь в безопасном месте, закройте окна и дождитесь окончания непогоды. На открытой местности лучше укрыться в естественном углублении — канаве или ложбине. Если такого места нет, присядьте на корточки, опустите голову и обхватите колени. Также следует держаться подальше от линий электропередачи.

Спасатели призывают жителей быть внимательными, соблюдать меры безопасности и учитывать прогноз погоды при планировании поездок и прогулок.

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