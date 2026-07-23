В Пермском крае 23 июля местами ожидаются грозы

Если гроза застала вас в автомобиле, остановитесь в безопасном месте, закройте окна и дождитесь окончания непогоды. На открытой местности лучше укрыться в естественном углублении — канаве или ложбине. Если такого места нет, присядьте на корточки, опустите голову и обхватите колени. Также следует держаться подальше от линий электропередачи.