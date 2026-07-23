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Мошенники начали обманывать россиян престижной стажировкой на выгодных условиях

Злоумышленники создают объявления с фальшивыми вакансиями.

Источник: Хабаровский край сегодня

Пройти престижную летнюю стажировку предлагают студентам «представители крупных компаний», которые на деле оказываются мошенниками. Для поиска своих жертв аферисты создают объявления с фальшивыми вакансиями, указывая довольно привлекательные для соискателей условия, уточняет ИА «Хабаровский край сегодня».

— Соискателям предлагают высокую оплату с первого дня, гибкий график и гарантированный контракт по итогам лета. Однако в процессе оформления у подавшего документы студента выманивают платежные данные под предлогом открытия зарплатной карты, покупки корпоративного софта или прохождения платного онлайн-тестирования, — цитируют РИА Новости специалистов платформы «Мошеловка» Народного фронта.

Эксперты предостерегают: соискателям следует обращать внимание на форму ведения переговоров. Так, реальные работодатели не проводят собеседования исключительно анонимно в мессенджерах еще и с требованием предоплаты.

Перед тем, как откликнуться на вакансию, нужно проверить ее наличие или наличие программы стажировок на сайте компании или позвонить в ее официальные службы поддержки.