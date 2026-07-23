Астрологи составили гороскоп для всех знаков зодиака на 23 июля 2026 года.
Овны сегодня могут легко переоценить свои возможности, совершить ошибки, которые сложно будет исправить. В особенности вам не хватает терпения при общении с другими людьми. Вас утомляют долгие разговоры, даже если на самом деле они действительно важны. И вы не объясняете другим своих действий. Такое отношение многих обижает и огорчает, будьте более чуткими.
Тельцы на протяжении дня будут постоянно что-то искать, менять тактику действий, направления. Со стороны другим будет казаться, что в ваших делах творится настоящий хаос. Однако, несмотря на эту странность, в победителях окажетесь вы, а не ваши конкуренты. Постарайтесь никого не критиковать: вы сегодня особенно остры на язык, и ваши замечания больно ранят.
Близнецам астрологи рекомендуют умерить пыл и не торопиться. Этот день категорически не подходит для того, чтобы на ходу принимать важные решения, в спешке менять планы или быстро справляться с важными делами. Даже незначительные шаги должны быть хорошо продуманы, иначе вам вскоре придется о них пожалеть. Будьте внимательны.
Ракам лучше полагаться на собственный опыт и внутреннее чувство здравого смысла, а не на советы окружающих вас людей. Особенно не стоит доверять малознакомым людям, которые слишком явно высказывают желание с вами познакомиться. Есть риск столкнуться с обманом. Кто-то может попытаться сбить вас с толку, ввести в заблуждение.
Львов ждет не самый благоприятный день для деловых переговоров или работы в команде. Вы не очень идете на контакт, а из-за возможных споров и конфликтов будет крайне трудно сосредоточиться. Информационное поле сегодня противоречивое. Выберите сами тактику и следуйте ей в решении сложных задач. Нежелательно посещать государственные организации.
У Дев похожий прогноз — любые обращения к официальным ведомствам, государственным инстанциям сегодня завершатся потерями, а не приобретением. В рабочих моментах возможны недоразумения, задержки. Придется приложить усилия, чтобы собрать все нужные бумаги. В личных вопросах ищите способ прийти к взаимопониманию. Возможно придется пойти на уступки.
День Весов же будет очень приятным, интересным и насыщенным. Вам удастся узнать много новой и полезной информации о людях, к которым вы неравнодушны. Возможны сюрпризы и подарки, знаки внимания, которые поднимут настроение. Личное обаяние поможет решить многие деловые вопросы. Не бойтесь идти на контакт с другими людьми.
Скорпионам на первую половину сегодняшнего дня звезды не советуют планировать что-то важное или сложное. Вам трудно сосредоточиться. А еще труднее будет не нервничать и не волноваться из-за каждой мелочи. Окружающие часто выводят вас из равновесия, игнорируют ваши просьбы и критикуют идеи. Реагируйте на это спокойно, так удастся избежать конфликтов.
Чем быстрее Стрельцы начнут действовать, тем лучше будет результат. Это касается практически любого дела. Прокрастинация сегодня будет вам очень мешать. Часто вам не хватает уверенности в своих силах, чтобы сделать решительный шаг. В такие моменты лучше обращаться за поддержкой к близким. Они найдут нужные слова, и дело пойдет в гору.
Козерогам придется серьезно поволноваться в начале дня: в это время трудно будет избежать неприятных сюрпризов, неудачных совпадений. Возможны финансовые потери, покупки, сделки, о которых вы позже пожалеете. Однако есть и светлая сторона. Сейчас начинается период, в который вы может быстро и без особых проблем добиться результата, о котором давно думали. Не откладывайте реализацию задуманного.
Водолеям будет очень полезно сохранять спокойный настрой. Хладнокровие поможет вам добиться успеха в делах. Однако сохранять его получается не всегда. Как на зло, именно сейчас вы часто поддаетесь на провокации, нервничаете. Иногда вы сами провоцируете конфликты, не задумываясь о трудностях, которые могут из-за них возникнуть.
Рыбы сегодня легки на общение. Вы хорошо ладите с людьми, легко находите союзников и помощников. Отношения с коллегами могут заметно измениться в лучшую сторону, а руководство поддержит ваши идеи. Вероятны необычные знакомства, которые могут быть либо полезны в делах, либо интересных в контексте личного общения. Возможны романтические сюрпризы, передает «Российская газета».