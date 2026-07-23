Гороскоп для всех знаков зодиака на 23 июля

Овны сегодня могут легко переоценить свои возможности, совершить ошибки, которые сложно будет исправить. В особенности вам не хватает терпения при общении с другими людьми. Вас утомляют долгие разговоры, даже если на самом деле они действительно важны. И вы не объясняете другим своих действий. Такое отношение многих обижает и огорчает, будьте более чуткими.