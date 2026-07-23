В этом году в Ростове обустроят 112 контейнерных площадок в рамках единой концепции

На оперативном планерном совещании главы города в Администрации Ростова обсудили вопросы благоустройства. В частности, ситуацию по борьбе со свалочными очагами.
Этой цели служит в том числе установка видеонаблюдения в точках сбора мусора и программа по обновлению контейнерных площадок.
— В этом году коммунальные службы обустроят 112 контейнерных площадок на муниципальных (неразграниченных) территориях в рамках единой концепции, из которых 79 контейнерных площадок — из бетонных ограждающих конструкций, 33 — с применением ограждений из ламелей (профлист), — сообщил Александр Скрябин.
На каком этапе сейчас находится эта работа, доложил заместитель главы Администрации города по ЖКХ Станислав Марченко.
— На сегодняшний день завершены работы по обустройству 66 контейнерных площадок. Оставшиеся планируется установить до конца текущего года. Кроме того, 36 площадок из ламелей к октябрю установит региональный оператор, — рассказал он.
Все площадки обустраиваются в рамках единой концепции и оборудуются специальными отсеками для складирования крупногабаритных отходов. Это помогает предотвращать образование несанкционированных свалочных очагов вокруг.
Александр Скрябин поручил дополнительно проанализировать обращения граждан и составить список мест, где еще необходимо обустроить новые контейнерные площадки. Когда он будет готов, будет решаться вопрос с финансированием.
Дорожные службы делают еще одно хорошее дело: обновляют остановочные комплексы. Но не везде у жителей остается приятное впечатление от этой полезной и нужной инициативы, отметил глава города:
— Основное замечание — несвоевременное благоустройство прилегающей территории. Необходимо добиваться от подрядчиков оперативно наводить порядок после производства работ. Это же требование касается и разрытий в ходе замены подземных инженерных коммуникаций, — поставил задачу Александр Скрябин.
Об этом сообщил сайт администрации Ростова.