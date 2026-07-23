В этом году в Ростове обустроят 112 контейнерных площадок в рамках единой концепции

— В этом году коммунальные службы обустроят 112 контейнерных площадок на муниципальных (неразграниченных) территориях в рамках единой концепции, из которых 79 контейнерных площадок — из бетонных ограждающих конструкций, 33 — с применением ограждений из ламелей (профлист), — сообщил Александр Скрябин.