Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с Вашингтоном: вот что мешает

«Я бы сказал, что они не готовы к заключению сделки, потому что каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Мариетт (штат Джорджия, США).
Ранее Трамп заявил, что представители Ирана согласились на идеальную для Вашингтона сделку, однако чуть позже ударили беспилотником по судну в Ормузском проливе.
Напомним, одна из инициатив по снижению уровня эскалации между Ираном и США и возможные договоренности предполагают отказ сторон от агрессивных действий.
Тем временем вооруженные силы США приступили к новой серии ударов по иранской территории.
В то же время Тегеран заявил, что иранские военные жестко ответят Вашингтону в случае ударов по их ядерным объектам. ВС исламской республики атакуют все «интересы» США на Ближнем Востоке.