Трамп заявил, что Иран хочет заключить сделку с Вашингтоном: вот что мешает

«Я бы сказал, что они не готовы к заключению сделки, потому что каждый раз, когда они согласовывают сделку, они хотят изменить ее. Они не готовы, но очень скоро они будут готовы», — сказал Трамп во время выступления перед своими сторонниками в городе Мариетт (штат Джорджия, США).