Амурчанин выращивал коноплю и мак у себя на подоконнике

Полиция Амурского района провела обыски у 40-летнего амурчанина. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в исправительной колонии. Сейчас он — подозреваемый в уголовном деле о мошенничестве. В ходе обыска у мужчины нашли 60 растений, оказавшихся коноплей и маком. Злоумышленник рассказал, что нашел семена весной и посадил их в цветочные горшки на подоконнике — для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.