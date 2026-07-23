Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Амурчанин выращивал коноплю и мак у себя на подоконнике

Полиция Амурского района провела обыски у 40-летнего амурчанина. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в исправительной колонии. Сейчас он — подозреваемый в уголовном деле о мошенничестве. В ходе обыска у мужчины нашли 60 растений, оказавшихся коноплей и маком. Злоумышленник рассказал, что нашел семена весной и посадил их в цветочные горшки на подоконнике.

Полиция Амурского района провела обыски у 40-летнего амурчанина. Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности и отбывал наказание в исправительной колонии. Сейчас он — подозреваемый в уголовном деле о мошенничестве. В ходе обыска у мужчины нашли 60 растений, оказавшихся коноплей и маком. Злоумышленник рассказал, что нашел семена весной и посадил их в цветочные горшки на подоконнике — для личного употребления. Возбуждено уголовное дело, с подозреваемого взяли подписку о невыезде.