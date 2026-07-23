Красноярцы смогут поучаствовать в поисках археологических артефактов возрастом до 40 тысяч лет

Красноярцы могут присоединиться к исследованию памятника археологии «Усть-Базаиха-2» (ул. Сибирская, 8а), где находят артефакты возрастом до 40 тысяч лет. Просветительскую программу запустило АНО «Археологическое исследование Сибири» в преддверии 400-летия Красноярска, она продлится до 14 сентября. Реализации проекта помогают студенты-историки Красноярского государственного педагогического университета и Донецкого государственного университета. Все желающие — от школьников до взрослых — смогут побывать на раскопках с экскурсией и попытаться отыскать древние артефакты. Экскурсии проводятся со вторника по субботу (11:00 и 15:00). А по средам (16:00) и субботам (14:00) на площадке проходят лекции о древней истории Сибирской земли. Заключительным мероприятием проекта станет фестиваль с мастер-классами по изготовлению орудий из камня и кости, встречами с учеными и концертом, где древние ритмы встретятся с современной электронной музыкой. Участие в мероприятиях бесплатно, проект реализуется при поддержке Фонда Президентских грантов, отметили в администрации Красноярска. Запись на экскурсии по телефону: 8 902 914−12−68. По итогам просветительской программы планируется создание учебного пособия для школ. Методичка будет включать описание археологических находок на стоянке Усть-Базаиха. Пособие предполагается включить в рекомендации для уроков истории. 6+