Красноярцам напомнили, как сменить фамилию после заключения брака

Самый простой способ — принять новую фамилию сразу при регистрации брака. Для этого достаточно указать свое решение в заявлении. Дополнительных заявлений подавать не потребуется, а в свидетельстве о браке уже будет указана новая фамилия. В этом случае оплачивается только госпошлина за регистрацию брака — 350 рублей.