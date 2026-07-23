Красноярцам напомнили, как сменить фамилию после заключения брака

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В региональном агентстве ЗАГС рассказали, как можно сменить фамилию после регистрации брака и какие документы для этого понадобятся.
Самый простой способ — принять новую фамилию сразу при регистрации брака. Для этого достаточно указать свое решение в заявлении. Дополнительных заявлений подавать не потребуется, а в свидетельстве о браке уже будет указана новая фамилия. В этом случае оплачивается только госпошлина за регистрацию брака — 350 рублей.
Если решение сменить фамилию принято позже — через несколько месяцев или даже лет после свадьбы, необходимо обратиться с заявлением в любой отдел ЗАГС, независимо от места регистрации.
Для оформления потребуются паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака, а при наличии несовершеннолетних детей — их свидетельства о рождении. Также необходимо оплатить государственную пошлину, которая с 2025 года составляет 5 тысяч рублей.
Заявление рассматривается в течение 30 дней. После этого заявителю выдают свидетельство о перемене фамилии, на основании которого можно заменить остальные документы.