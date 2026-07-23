В России проведут летнюю перепись воробьев

В России с 8 по 16 августа пройдет всероссийская летняя перепись воробьев. Об этом РИА Новости рассказала член Союза охраны птиц России Анна Мостовая.
Предыдущая такая акция проходила зимой, с 7 по 15 февраля. Тогда участники насчитали более 320 тыс. птиц. По словам специалиста, летний учет отличается от зимнего. В холодное время года воробьи чаще собираются группами рядом с кормушками, а летом они рассредоточены и заметить их сложнее.
«В этом году летний сезон выпадает на период с 8 по 16 августа. Летний мониторинг сильно отличается от зимнего. Зимой мы смотрим на кусты и на них считаем всю группу. Летом воробьи, хоть и придерживаются тех же мест, но они не сконцентрированы на одном кусте рядом с работающей кормушкой, как в феврале», — рассказала Анна Мостовая.
Она добавила, что к началу августа воробьи обычно уже выводят два потомства и перемещаются по округе семьями. Во время летней переписи специалисты также будут обращать внимание на птиц с необычной окраской и гибридов. Кроме того, участники акции помогут понять, насколько далеко полевые воробьи продвинулись в городскую застройку. По словам Мостовой, в последние десятилетия эти птицы все чаще перемещаются с окраин ближе к центру городов.