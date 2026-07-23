В России проведут летнюю перепись воробьев

Она добавила, что к началу августа воробьи обычно уже выводят два потомства и перемещаются по округе семьями. Во время летней переписи специалисты также будут обращать внимание на птиц с необычной окраской и гибридов. Кроме того, участники акции помогут понять, насколько далеко полевые воробьи продвинулись в городскую застройку. По словам Мостовой, в последние десятилетия эти птицы все чаще перемещаются с окраин ближе к центру городов.