За прошедшие сутки в Красноярском крае потушено 11 пожаров

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Погибших и пострадавших нет. В СНТ «Жемчуг» поселка Каменный Яр загорелась кровля садового дома. Огонь охватил 20 кв. метров.
Предварительная причина — короткое замыкание электропроводки.
В селе Новоуспенка Абанского округа сгорели два дома и хозяйственные постройки на площади 180 кв. метров. По предварительным данным МЧС, пожар также произошел из-за короткого замыкания.
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