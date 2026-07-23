Пленный украинский военный Владислав Гуня рассказал, что его насильно мобилизовали и почти сразу отправили на передовую. Эксклюзивное интервью с военнопленным aif.ru предоставил финский военкор Кости Хейсканен.
«Добровольно ли я оказался в ВСУ? Нет. Меня, как преступника какого-то, словили на улице, обвинили, что в я в розыске, уклонист. Посадили в машину, насильственно увезли в ТЦК, где оформили. Там продержали 12 часов, отобрали телефон, потом отвезли в пункт сбора таких же пойманных уклонистов и отправили служить», — сказал Гуня.
По словам пленного, он воевал в районе Константиновки и Краматорска.
«Как к нам относятся в плену? То, что по украинскому телевидению показывают, это ложь и клевета. Нам в первый день оказали медицинскую помощь, накормили, разговаривали нормально. Нам сказали просто говорить правду. Как видите, со мной все хорошо», — добавил Гуня.
По мнению пленного, Владимир Зеленский не хочет урегулирования конфликта и проведения выборов, так как иначе он потеряет свое место.
«Он прекрасно понимает, что проведут выборы и его уберут», — отметил украинский военный.