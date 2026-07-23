Пленный из ВСУ рассказал, как военкомы ловили его на улице для мобилизации

«Добровольно ли я оказался в ВСУ? Нет. Меня, как преступника какого-то, словили на улице, обвинили, что в я в розыске, уклонист. Посадили в машину, насильственно увезли в ТЦК, где оформили. Там продержали 12 часов, отобрали телефон, потом отвезли в пункт сбора таких же пойманных уклонистов и отправили служить», — сказал Гуня.