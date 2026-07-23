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Пленный из ВСУ рассказал, как военкомы ловили его на улице для мобилизации

Военнослужащий ВСУ Гуня попал в плен, воюя под Константиновкой. Он рассказал, как ТЦК его насильно отправили на передовую. Подробности — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Пленный украинский военный Владислав Гуня рассказал, что его насильно мобилизовали и почти сразу отправили на передовую. Эксклюзивное интервью с военнопленным aif.ru предоставил финский военкор Кости Хейсканен.

«Добровольно ли я оказался в ВСУ? Нет. Меня, как преступника какого-то, словили на улице, обвинили, что в я в розыске, уклонист. Посадили в машину, насильственно увезли в ТЦК, где оформили. Там продержали 12 часов, отобрали телефон, потом отвезли в пункт сбора таких же пойманных уклонистов и отправили служить», — сказал Гуня.

По словам пленного, он воевал в районе Константиновки и Краматорска.

«Как к нам относятся в плену? То, что по украинскому телевидению показывают, это ложь и клевета. Нам в первый день оказали медицинскую помощь, накормили, разговаривали нормально. Нам сказали просто говорить правду. Как видите, со мной все хорошо», — добавил Гуня.

По мнению пленного, Владимир Зеленский не хочет урегулирования конфликта и проведения выборов, так как иначе он потеряет свое место.

«Он прекрасно понимает, что проведут выборы и его уберут», — отметил украинский военный.

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