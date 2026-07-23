В российских школах могут начать изучать этику: подробности

В школах необходимо ввести курсы по эстетике, этике, культуре речи и правилам общения. Эти навыки играют важную роль в становлении личности ребенка, считает заместитель секретаря Общественной палаты (ОП) РФ Владислав Гриб.
Он отметил, что вопросам этического и эстетического воспитания в школе сегодня уделяется мало внимания, хотя они крайне важны для развития личности ребенка.
«Тем более мы вводим оценки за поведение. Если мы вводим такие оценки, то нужно говорить со школьниками об этике, эстетике и правилах поведения в рамках школьной программы», — сказал Гриб для РИА Новости.
Напомним, что с 1 сентября 2026 года в школах поэтапно начнут вводить курс «Духовно-нравственная культура России». Основной задачей нового курса станет помощь школьникам в формировании мировоззренческой позиции, основанной на традиционных духовно-нравственных ценностях страны.