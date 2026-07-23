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Прохожий в Будапеште плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра

В Будапеште прохожий плюнул в венгерского премьер-министра Петера Мадьяра. Видео с инцидентом разошлось по социальным сетям в среду, 22 июля.

В Будапеште прохожий плюнул в венгерского премьер-министра Петера Мадьяра. Видео с инцидентом разошлось по социальным сетям в среду, 22 июля.

— В Петера Мадьяра плюнули. Он не станет выдвигать обвинений и пожелал здоровья человеку, который оскорбил его, — говорится в заявлении правительства в соцсети.

Инцидент случился на Западном вокзале, когда премьер шел по перрону вместе с министром транспорта Давидом Витези. Неизвестный зашел им за спину и плюнул в венгерского лидера. Охрана немедленно увела хулигана.

Мадьяр заявил в соцсети, что люди не виноваты в том, что в их сердцах живет ненависть. Он возложил вину за это на пропаганду предыдущего правительства Виктора Орбана и подчеркнул, что Венгрия движется к становлению гуманной страной.

Ранее Петер Мадьяр рассказал, что супруга Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра. Он и раньше неоднократно напоминал, что жена Орбана проходила стажировку у его отца и что ей приходилось приглядывать за маленьким Петером.

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