Прохожий в Будапеште плюнул в премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра

В Будапеште прохожий плюнул в венгерского премьер-министра Петера Мадьяра. Видео с инцидентом разошлось по социальным сетям в среду, 22 июля.
— В Петера Мадьяра плюнули. Он не станет выдвигать обвинений и пожелал здоровья человеку, который оскорбил его, — говорится в заявлении правительства в соцсети.
Инцидент случился на Западном вокзале, когда премьер шел по перрону вместе с министром транспорта Давидом Витези. Неизвестный зашел им за спину и плюнул в венгерского лидера. Охрана немедленно увела хулигана.
Мадьяр заявил в соцсети, что люди не виноваты в том, что в их сердцах живет ненависть. Он возложил вину за это на пропаганду предыдущего правительства Виктора Орбана и подчеркнул, что Венгрия движется к становлению гуманной страной.
Ранее Петер Мадьяр рассказал, что супруга Виктора Орбана Анико Леваи укачивала его в детстве, когда работала в юридической фирме отца Мадьяра. Он и раньше неоднократно напоминал, что жена Орбана проходила стажировку у его отца и что ей приходилось приглядывать за маленьким Петером.