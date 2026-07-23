Чем смузи отличается от сока и почему он стал популярным?

С точки зрения химии, сок — это вода с сахаром и витаминами, а смузи — полноценный перекус. Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии, автор книг по кулинарии Игорь Сокольский.
Что такое смузи?
Смузи (от англ. smooth — гладкий, однородный) — это густой напиток, перемолотые в кашицу цельные продукты: фрукты, ягоды, овощи, зелень, семена.
Ключевое слово здесь — цельные. В смузи вы съедаете плод целиком, а в свежевыжатом соке — только жидкость из него.
В чем отличие от сока?
Разница заключается в технологии приготовления и, как следствие, в составе.
1. Наличие клетчатки (пищевых волокон) — главное отличие.
- Сок — выжатая жидкость. Вся грубая клетчатка (мякоть, прожилки, кожица) выбрасывается вместе со жмыхом. В соке остается только вода, сахар и витамины, растворенные в ней.
- Смузи — это коктейль из клетчатки. Блендер разбивает волокна на мелкие частички, но не удаляет их. Благодаря этому смузи превращается в полноценную «еду в стакане».
2. Влияние на сахар в крови (гликемический индекс).
Это еще один важный нюанс.
- Выпивая стакан апельсинового сока, вы получаете дозу сахара, лишенную «тормозов». Поскольку в нем отсутствует клетчатка, которая замедляла усвоение фруктозы. Сахар мгновенно всасывается в кровь, вызывая резкий скачок инсулина. Через 20 минут вы снова захотите есть.
- В смузи клетчатка работает как губка. Она замедляет усвоение сахаров, обеспечивая плавное поступление энергии без скачков. Вы чувствуете сытость 2−3 часа.
3. Питательная ценность и объем.
- Чтобы получить стакан сока, требуется 4−5 апельсинов или целая связка моркови. Это большое количество сахара и калорий.
- В смузи из одного яблока, половины банана и ложки семян получается полноценный перекус. Добавив туда шпинат или сельдерей, вы получаете сложные углеводы и белок, а не просто «сладкую воду».
4. Консистенция и насыщение.
- Сок — проглатывается мгновенно, не требуя работы желудка.
- Смузи — густой, часто тягучий. Его нужно «пережевывать» и пить медленно, что дает сигнал мозгу о насыщении задолго до того, как вы выпьете лишнее.
Когда что пить?
Если нужен быстрый заряд бодрости, вы не голодны, а просто хотите освежиться — пейте сок (например, сельдереевый сок натощак).
Если у вас нет времени на приготовление, например, сложносочиненного завтрака — выбирайте смузи.
Почему смузи стал популярным?
Смузи быстро завоевал рынок здорового питания, потому что он объединил три главные потребности современного человека: скорость приготовления, максимум пользы и чувство сытости на несколько часов. В отличие от сока, который пьешь и через 20 минут снова хочешь есть.
Важно! Если вы хотите похудеть или контролировать сахар — выбирайте смузи с низким содержанием сладких фруктов. Если любите соки, пейте овощные (томатный, огуречный) — в них сахара значительно меньше, чем во фруктовых.