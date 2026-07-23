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Чем смузи отличается от сока и почему он стал популярным?

Казалось бы, что проще: взял фрукты, перемолол — вот тебе и напиток. Однако между стаканом свежевыжатого сока и стаканом смузи пропасть, которая измеряется не только консистенцией.

Источник: Magnific

С точки зрения химии, сок — это вода с сахаром и витаминами, а смузи — полноценный перекус. Об этом aif.ru рассказал кандидат фармацевтических наук, специалист по фитохимии, автор книг по кулинарии Игорь Сокольский.

​Что такое смузи?

Смузи (от англ. smooth — гладкий, однородный) — это густой напиток, перемолотые в кашицу цельные продукты: фрукты, ягоды, овощи, зелень, семена.

Ключевое слово здесь — цельные. В смузи вы съедаете плод целиком, а в свежевыжатом соке — только жидкость из него.

В чем отличие от сока?

Разница заключается в технологии приготовления и, как следствие, в составе.

1. Наличие клетчатки (пищевых волокон) — главное отличие.

  • Сок — выжатая жидкость. Вся грубая клетчатка (мякоть, прожилки, кожица) выбрасывается вместе со жмыхом. В соке остается только вода, сахар и витамины, растворенные в ней.
  • Смузи — это коктейль из клетчатки. Блендер разбивает волокна на мелкие частички, но не удаляет их. Благодаря этому смузи превращается в полноценную «еду в стакане».

2. Влияние на сахар в крови (гликемический индекс).

Это еще один важный нюанс.

  • Выпивая стакан апельсинового сока, вы получаете дозу сахара, лишенную «тормозов». Поскольку в нем отсутствует клетчатка, которая замедляла усвоение фруктозы. Сахар мгновенно всасывается в кровь, вызывая резкий скачок инсулина. Через 20 минут вы снова захотите есть.
  • В смузи клетчатка работает как губка. Она замедляет усвоение сахаров, обеспечивая плавное поступление энергии без скачков. Вы чувствуете сытость 2−3 часа.

3. Питательная ценность и объем.

  • Чтобы получить стакан сока, требуется 4−5 апельсинов или целая связка моркови. Это большое количество сахара и калорий.
  • В смузи из одного яблока, половины банана и ложки семян получается полноценный перекус. Добавив туда шпинат или сельдерей, вы получаете сложные углеводы и белок, а не просто «сладкую воду».

4. Консистенция и насыщение.

  • Сок — проглатывается мгновенно, не требуя работы желудка.
  • Смузи — густой, часто тягучий. Его нужно «пережевывать» и пить медленно, что дает сигнал мозгу о насыщении задолго до того, как вы выпьете лишнее.

Когда что пить?

Если нужен быстрый заряд бодрости, вы не голодны, а просто хотите освежиться — пейте сок (например, сельдереевый сок натощак).

Если у вас нет времени на приготовление, например, сложносочиненного завтрака — выбирайте смузи.

Почему смузи стал популярным?

Смузи быстро завоевал рынок здорового питания, потому что он объединил три главные потребности современного человека: скорость приготовления, максимум пользы и чувство сытости на несколько часов. В отличие от сока, который пьешь и через 20 минут снова хочешь есть.

Важно! Если вы хотите похудеть или контролировать сахар — выбирайте смузи с низким содержанием сладких фруктов. Если любите соки, пейте овощные (томатный, огуречный) — в них сахара значительно меньше, чем во фруктовых.