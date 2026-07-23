Дан секретный приказ: три особых отряда появились в Славянске

«В городе находятся две-три бригады. В Славянск переброшены, в том числе, мотивированные части националистов — и “Кракен”*, и “Азов”* там присутствуют. Кроме того, система Зеленского организовала круговую поруку: военнослужащие понимают, что в случае сдачи в плен вся ответственность ляжет на плечи их семей — матерей, отцов, жён, детей, сестёр, братьев», — пояснил Матвийчук.