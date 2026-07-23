Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дан секретный приказ: три особых отряда появились в Славянске

Военный эксперт Матвийчук в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал, какие силы Киев сосредоточил в Славянске.

Источник: Аргументы и факты

В Славянске сосредоточено две-три бригады ВСУ, основу которых составляют наиболее мотивированные и ожесточённые подразделения. Такими данными в эксклюзивном комментарии aif.ru поделился военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«В городе находятся две-три бригады. В Славянск переброшены, в том числе, мотивированные части националистов — и “Кракен”*, и “Азов”* там присутствуют. Кроме того, система Зеленского организовала круговую поруку: военнослужащие понимают, что в случае сдачи в плен вся ответственность ляжет на плечи их семей — матерей, отцов, жён, детей, сестёр, братьев», — пояснил Матвийчук.

Он привёл слова одного из пленных, с которым ранее беседовал: «Я боюсь украинского руководства, потому что будет уничтожена моя семья, у неё не будет никакого будущего».

Из-за этого, по мнению полковника, стоит ожидать отчаянного сопротивления — сдаваться в плен, который для многих стал бы единственным спасением, боевики сейчас не намерены.

Ранее Матвийчук отметил, что Славянск не будут штурмовать в лоб — российские силы возьмут город в кольцо по уже отработанной схеме.

Как сообщалось, российские войска практически вплотную подошли к Славянску, началась активная фаза подготовки к штурму.

*Запрещенная в России террористическая и экстремистская организация.

Узнать больше по теме
ВСУ: расшифровка, история создания, структура и численность
Вооруженные силы Украины (ВСУ) — государственная военная организация, предназначенная для защиты интересов страны военным путем. Была создана после провозглашения независимости Украины в 1991 году. В материале — главное по теме.
Читать дальше