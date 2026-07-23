Лесные пожарные Приангарья отправились на помощь коллегам в Томскую область

Накануне, 22 июля, из Иркутска выехали девять сотрудников Иркутского авиаотделения парашютно-десантной пожарной службы. В Нижнеудинске и Тайшете к ним присоединится еще 41 человек из соответствующих авиаотделений. Далее они все направятся к местам тушения лесных пожаров.