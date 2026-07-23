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Лесные пожарные Приангарья отправились на помощь коллегам в Томскую область

Иркутская область, НИА-Байкал — Иркутская база авиационной и наземной охраны лесов направила 50 парашютистов и десантников-пожарных в Томскую область в рамках межрегионального маневрирования.

Источник: НИА Байкал

Они будут помогать коллегам из разных регионов страны ликвидировать лесные пожары, сообщает пресс-служба облправительства.

Накануне, 22 июля, из Иркутска выехали девять сотрудников Иркутского авиаотделения парашютно-десантной пожарной службы. В Нижнеудинске и Тайшете к ним присоединится еще 41 человек из соответствующих авиаотделений. Далее они все направятся к местам тушения лесных пожаров.

Ранее Правительство Томской области обратилось с просьбой о направлении в регион дополнительной группы лесных пожарных. С первой декады июня в регионе ведется борьба с постоянными вспышками грозовых пожаров в условиях высоких и чрезвычайных классов пожарной опасности, сопровождающихся дефицитом осадков и высоких температур воздуха. На всей территории региона действует режим ЧС в лесах.

Помощь Томской области уже оказывают более 250 авиапожарных федеральной авиалесоохраны, лесных пожарных восьми регионов — Архангельской, Новосибирской, Омской, Кировской, Мурманской областей, Пермского, Хабаровского краев, Республики Хакасия.

По состоянию на утро 22 июля, в Томской области действовало 34 лесных пожара, сообщает пресс-служба регионального департамента лесного хозяйства. Их общая площадь — 22 650 гектаров.