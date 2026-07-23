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Издательство АСТ изъяло из продажи книгу о Фёдоре Емельяненко после его иска

В России изъяли из продажи книгу о Федоре Емельяненко.

Источник: Комсомольская правда

Издательство «АСТ» изъяло из продажи книги Анастасии Ивановой «Легенда ММА — Фёдор Емельяненко» после претензии от самого спортсмена. Об этом рассказали в пресс-службе издательства агентству ТАСС.

Отмечается, что Федору Емельяненко не понравилось, как в книге были использованы его фотографии. При этим тираж издания был небольшой — две тысячи экземпляров.

Вместе с тем, представители спортсмена начали требовать компенсацию по расценкам рекламных контрактов. Однако издатели заметили, что такой подход на книжном рынке не используется.

Ранее тираж культового романа Стивена Кинга «Оно» был временно изъят из продажи для приведения маркировки в соответствие с требованиями.

До этого в Польше крупнейшая книжная сеть Empik также изъяла из продажи одну из книг. Речь идет о произведении под названием «Дебил», посвященном бывшему президенту страны Анджею Дуде.

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