Пьяный водитель проехал три метра и лишился Nissan в Хабаровском крае

Житель Комсомольского района лишился автомобиля после повторной пьяной поездки. Суд конфисковал Nissan Note, назначил мужчине 360 часов обязательных работ и запретил ему садиться за руль на два года, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.
В феврале 2026 года 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии выехал на своём автомобиле во двор в селе Хурба. Он успел проехать не менее трёх метров, но остановился, заметив проблесковые маячки патрульной машины.
Инспекторы проверили водителя и подтвердили алкогольное опьянение. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение, поэтому новая поездка стала основанием для уголовного дела.
Свою вину житель района не признал, однако суд вынес обвинительный приговор. Помимо обязательных работ и двухлетнего запрета на управление транспортом, принадлежащий ему Nissan Note конфисковали в доход государства.