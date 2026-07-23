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Пьяный водитель проехал три метра и лишился Nissan в Хабаровском крае

Он успел проехать не менее трёх метров, но остановился, заметив проблесковые маячки патрульной машины.

Житель Комсомольского района лишился автомобиля после повторной пьяной поездки. Суд конфисковал Nissan Note, назначил мужчине 360 часов обязательных работ и запретил ему садиться за руль на два года, сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

В феврале 2026 года 38-летний мужчина в нетрезвом состоянии выехал на своём автомобиле во двор в селе Хурба. Он успел проехать не менее трёх метров, но остановился, заметив проблесковые маячки патрульной машины.

Инспекторы проверили водителя и подтвердили алкогольное опьянение. Ранее мужчину уже привлекали к административной ответственности за нетрезвое вождение, поэтому новая поездка стала основанием для уголовного дела.

Свою вину житель района не признал, однако суд вынес обвинительный приговор. Помимо обязательных работ и двухлетнего запрета на управление транспортом, принадлежащий ему Nissan Note конфисковали в доход государства.