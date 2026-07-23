В Приморье запретили ввоз 24 тонн тунца из Китая из-за ошибок в маркировке

С начала года это уже 104-я партия, которую не пропустили через границу в Приморье из-за нарушений. Чаще всего проблемы именно с маркировкой: отсутствие перевода на русский язык, несоответствие данных на упаковке и в документах, а теперь и пропуск обязательной информации.