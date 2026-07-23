Олешко считает, что современному кино не хватает героя нашего времени

«[Героя нашего времени в современном российском кино] не существует, потому что общество очень разное, раздробленное, разношерстное — лебедь, рак и щука. В нашей стране нужна идеология. Без идеологии мы не сможем развиваться ни в творчестве, ни в технике, ни в чем», — сказал Олешко.