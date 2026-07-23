Дорогу к Матвеевскому шоссе под Хабаровском обновили на месяц раньше срока

В Хабаровском районе завершили ремонт дороги, ведущей к Матвеевскому шоссе. Подрядчик сдал участок 22 июля — на месяц раньше срока, сообщили в министерстве транспорта Хабаровского края.
На дороге полностью заменили покрытие и укрепили места, где грунт вспучивался и разрушал асфальт. Рабочие уложили 864 тонны выравнивающего слоя, а затем покрыли щебёночно-мастичным асфальтобетоном почти 8,5 тысячи квадратных метров.
Одновременно вдоль проезжей части сделали новые тротуары и площадки для посадки пассажиров, установили ограждения и автобусный павильон. На участке появились дорожные знаки и свежая разметка, а прилегающую территорию расчистили от кустарника и мелколесья.
Обновлённая дорога связывает населённые пункты района с местами работы, учебными заведениями, больницами и другими важными объектами. Специалисты краевого минтранса и «Хабаровскуправтодора» продолжат следить за состоянием покрытия после открытия движения.
Та же подрядная организация ремонтирует дорогу к сёлам Мичуринское, Фёдоровка, Смирновка и Галкино. На шестикилометровом участке уже уложили верхний слой асфальта и приступили к укреплению обочин.