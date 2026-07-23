Льётся кровь: с боевиками ВСУ сделали страшное перед штурмом Краматорска

Краматорский гарнизон ВСУ насчитывает до четырёх бригад и является последним мощным фортификационным оплотом Украины на Донбассе. Обстановку внутри города в эксклюзивном интервью aif.ru описал полковник в отставке Анатолий Матвийчук.
Эксперт отметил, что личный состав прошёл мощную идеологическую обработку и активно подпитывается психостимуляторами.
«Я думаю, что там поработали идеологические комиссары. Кроме того, точно подтверждается применение боевой наркоты — они вступают в бой в состоянии наркотического опьянения. Борьба будет достаточно кровопролитная», — считает Матвийчук.
Несмотря на серьёзную концентрацию сил противника, эксперт убеждён, что падение Краматорска и Славянска произойдёт в рамках единой оперативно-тактической операции. Процесс будет небыстрым, но завершится победой российских сил.
«Это небыстрый процесс, но он закончится, конечно же, нашей победой. Наши штурмовые части на переднем крае воодушевлены и хотят побыстрее разделаться с противником», — резюмировал Матвийчук.
Ранее Матвийчук отметил, что Славянск не будут штурмовать в лоб — российские силы возьмут город в кольцо по уже отработанной схеме.
Как сообщалось, российские войска практически вплотную подошли к Славянску, началась активная фаза подготовки к штурму.