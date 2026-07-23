Суд вернул государству землю у батареи «Тигровая» во Владивостоке

Во Владивостоке суд удовлетворил иск прокуратуры Фрунзенского района о возврате государству земельного участка в районе батареи «Тигровая» — объекта культурного наследия федерального значения. Именно здесь 30 августа 1889 года подняли флаг Владивостокской крепости. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Проверка показала, что еще в 2005 году участок в границах памятника и рядом с фортификациями незаконно передали в частные руки, а потом он несколько раз перепродавался юридическим лицам.
Прокуратура сочла, что такая приватизация нарушает права государства на сохранение и охрану исторического объекта. Ведомство подало иск о признании зарегистрированного права собственности отсутствующим — и суд встал на сторону надзорного органа. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.
Фактическое исполнение решения суда на контроле ведомства.