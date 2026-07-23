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Суд вернул государству землю у батареи «Тигровая» во Владивостоке

Прокуратура добилась отмены частной собственности на участок.

Источник: Прокуратура Приморского края

Во Владивостоке суд удовлетворил иск прокуратуры Фрунзенского района о возврате государству земельного участка в районе батареи «Тигровая» — объекта культурного наследия федерального значения. Именно здесь 30 августа 1889 года подняли флаг Владивостокской крепости. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Проверка показала, что еще в 2005 году участок в границах памятника и рядом с фортификациями незаконно передали в частные руки, а потом он несколько раз перепродавался юридическим лицам.

Прокуратура сочла, что такая приватизация нарушает права государства на сохранение и охрану исторического объекта. Ведомство подало иск о признании зарегистрированного права собственности отсутствующим — и суд встал на сторону надзорного органа. Суд исковые требования прокурора удовлетворил в полном объеме.

Фактическое исполнение решения суда на контроле ведомства.