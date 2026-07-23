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В Новосибирске впервые депортировали гражданку Гаити

Женщина нелегально находилась в России после окончания срока действия учебной визы.

Источник: Аргументы и факты

Впервые в Новосибирске судебные приставы организовали депортацию на родину 30-летней гражданки Гаити. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.

Женщина нелегально находилась в России после окончания срока действия учебной визы и была задержана весной во время рейда. Исполнение решения суда о выдворении заняло четыре месяца из-за отсутствия прямых рейсов и визовых сложностей с транзитными государствами.

В итоге приставам удалось согласовать сложный маршрут через Вьетнам: нарушительницу лично сопроводили до границы, откуда она вылетела в Нячанг, чтобы затем самостоятельно продолжить путь на Гаити через Сингапур по заранее приобретенным билетам.