В Новосибирске впервые депортировали гражданку Гаити

Впервые в Новосибирске судебные приставы организовали депортацию на родину 30-летней гражданки Гаити. Об этом сообщили в ГУФССП России по региону.
Женщина нелегально находилась в России после окончания срока действия учебной визы и была задержана весной во время рейда. Исполнение решения суда о выдворении заняло четыре месяца из-за отсутствия прямых рейсов и визовых сложностей с транзитными государствами.
В итоге приставам удалось согласовать сложный маршрут через Вьетнам: нарушительницу лично сопроводили до границы, откуда она вылетела в Нячанг, чтобы затем самостоятельно продолжить путь на Гаити через Сингапур по заранее приобретенным билетам.