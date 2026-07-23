Жительницу Забайкалья осудят за покушение на сбыт крупной партии наркотиков на Камчатке

20-летняя жительница Забайкальского края обвиняется в покушении на незаконный сбыт партии наркотиков в особо крупном размере. В 2025 году девушка приехала на Камчатку к своему молодому человеку. Когда у пары возникли финансовые трудности, девушка решила заработать на распространении наркотиков. Она должна была получать крупные партии наркотиков для дальнейшей фасовки и продажи. Однако сотрудники ФСБ задержали девушку: у нее был 800-граммовый сверток синтетических наркотиков, которые она забрала в лесополосе. Обвиняемая дала признательные показания, уголовное дело направили в Елизовский районный суд. Теперь злоумышленнице грозит от 15 до 20 лет лишения свободы.