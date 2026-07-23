Удар из темноты: Сырского предупредили о смертельной опасности

«Думаю, наверняка появится какой-нибудь обозлённый бывший участник боевых действий, который затаил обиду на бывшего главкома и подкараулит его в тёмном переулке. Произойти это может либо на самой Украине, либо, если Сырский сбежит в Европу, там. Как показывают последние действия спецслужб Украины, они находят людей даже в самых маленьких городках Европы», — сказал Сыртланов.