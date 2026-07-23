Удар из темноты: Сырского предупредили о смертельной опасности

Будущее отправленного в отставку с поста главкома ВСУ Александра Сырского выглядит мрачным, сказал в эксклюзивной беседе с aif.ru член президиума Общероссийской организации «Офицеры России», ветеран спецподразделений, полковник запаса Тимур Сыртланов.
По его оценке, бывшему главкому грозит смертельная опасность как от рук обозлённых ветеранов ВСУ, так и от украинских спецслужб, если он попытается сбежать за границу.
«Думаю, наверняка появится какой-нибудь обозлённый бывший участник боевых действий, который затаил обиду на бывшего главкома и подкараулит его в тёмном переулке. Произойти это может либо на самой Украине, либо, если Сырский сбежит в Европу, там. Как показывают последние действия спецслужб Украины, они находят людей даже в самых маленьких городках Европы», — сказал Сыртланов.
В минувший вторник сообщили о том, что на пост главкома ВСУ назначен Михаил Драпатый. Отставки Сырского в течение нескольких дней добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций в связи с решением Зеленского уволить с поста главы Минобороны страны Михаила Федорова.
Ранее стало известно, что Драпатый объявлен в розыск в России. Адвокат Дмитрий Аграновский объяснил, могут ли его арестовать по запросу РФ в других странах.
По мнению военно-политического эксперта Яна Гагин, Драпатого ждет участь Сырского, как только он начнет набирать политический вес и поддержку в обществе.