День княгини Ольги. Что можно и что нельзя делать 24 июля 2026 года

24 июля 2026 года православная церковь чтит память святой равноапостольной княгини Ольги — первой правительницы Руси, принявшей христианство, и одной из самых почитаемых женщин в отечественной истории. В народном календаре этот праздник известен как Ольгин день. Рассказываем, чем известна княгиня Ольга, о чём молятся святой, что можно и что нельзя делать в этот день. Подробнее читайте в материале сайта perm.aif.ru.
Кто такая княгиня Ольга?
Согласно летописи, княгиня Ольга появилась на свет в деревне недалеко от Пскова. Позже она стала супругой киевского князя Игоря, родила сына Святослава. Брак оборвался трагически: в 945 году Игорь был убит древлянами при сборе дани.
Оставшись вдовой с малолетним сыном на руках, Ольга не пожелала выходить замуж за предводителя древлян, который посватался к ней, и жестоко отомстила за гибель мужа. Она обещала свою руку и сердце, а потом не только убила всех послов, но и с отрядом хитростью ворвалась в вотчину древлян, где перебила их всех. А оставшихся обложила данью.
Отомстив, Ольга больше не вышла замуж и стала регентом при малолетнем сыне Святославе, управляя Киевской Русью с 945 по 960 год. Во время своего правления княгиня укрепила государство, проведя важную административную реформу: установила фиксированные размеры дани («уроки») и организовала «погосты» — постоянные центры её сбора. Эти меры сделали систему управления и налогообложения Киевской Руси более упорядоченной.
Около 957 года Ольга посетила Константинополь, где приняла христианство с именем Елена. Она стала первым правителем Руси, официально принявшим новую веру, и сыграла важную роль в подготовке Крещения Руси, которое состоялось при её внуке князе Владимире в 988 году.
Молитва княгине Ольге.
Святая равноапостольная княгиня Ольга считается покровительницей вдов и новообращённых христиан. К ней обращаются с молитвой женщины, потерявшие супруга, а также люди, недавно пришедшие к вере, прося утешения, духовной поддержки и укрепления в христианской жизни.
Верующие также молятся святой Ольге о мире и благополучии в семье, воспитании детей и даровании мудрости. Особо просят укрепить веру и помочь сохранить верность Христу, вспоминая её собственный путь к христианству и вклад в распространение новой веры на Руси.
Что нельзя делать 24 июля 2026 года?
— Нельзя ссориться и сквернословить. В этот день считалось важным сохранять мир в семье и добрые отношения с окружающими. Согласно поверью, ссора в этот день может обернуться разладом в доме на весь год.
— Нельзя лениться. День Ольги традиционно связывали с трудом в поле и по хозяйству — считалось, что лень в этот день «прилипает» и мешает делам в будущем. Кто провёл день без дела, тот, по примете, будет маяться безденежьем и неурядицами.
— Нельзя брать или давать в долг. Считалось, что денежные операции в этот день нарушают финансовое благополучие дома. По примете, взявший в долг рискует влезть в долги надолго, а давший — остаться без денег самому.
— Нельзя хвастаться. Хвастовство — особенно урожаем, успехами или достатком — считалось способом «сглазить» удачу. Народная примета гласит: похвастаешься — потеряешь то, чем хвалился.
Что можно делать 24 июля 2026 года?
— Посетить храм и помолиться. Ольга почитается церковью как первая из русских правителей, принявшая крещение и заложившая путь к утверждению христианства на Руси. Верующие в этот день молятся о мудрости в трудных решениях и укреплении семьи.
— Помогать нуждающимся. Дела милосердия — подать милостыню, навестить больных, поддержать одиноких — считаются лучшим способом почтить память святой. Народная мудрость гласит: добро, сделанное в этот день, возвращается сторицей.
— Проводить время с семьёй. День располагает к укреплению семейных отношений и примирению, если были обиды. По народной традиции, тепло и согласие в доме в этот день задают тон на весь год.