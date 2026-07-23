День княгини Ольги. Что можно и что нельзя делать 24 июля 2026 года

Оставшись вдовой с малолетним сыном на руках, Ольга не пожелала выходить замуж за предводителя древлян, который посватался к ней, и жестоко отомстила за гибель мужа. Она обещала свою руку и сердце, а потом не только убила всех послов, но и с отрядом хитростью ворвалась в вотчину древлян, где перебила их всех. А оставшихся обложила данью.