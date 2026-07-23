В Красноярском крае по Енисею хотели незаконно перевезти опасный груз (видео)

В Красноярском крае транспортная прокуратура пресекла незаконную перевозку 18 тонн аммиачной селитры по реке Енисей.
Нарушение требований закона выявили в июле этого года. Установлено, что работники ООО «Трасса-Экспресс» без специального разрешения (лицензии) погрузили опасное вещество с причала на борт судна внутреннего водного транспорта для дальнейшей транспортировки.
Прокурор внес руководителю компании представление, в отношении юридического лица возбудили административное дело по ч. 1 ст. 14.1.2 КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).
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