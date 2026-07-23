В Николаевске-на-Амуре отмечают 90-летие исторического перелета чкаловцев

Сегодня в Николаевском районе начинаются торжества, посвященные 90- летию легендарного беспосадочного перелета по маршруту Москва — остров Удд, который стал настоящим триумфом советской авиации и мужества летчиков.
22 июля 1936 года, на закате красный АНТ-25 коснулся песчаной косы далекого острова, который ныне носит имя Чкалова, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Экипаж в составе командира Валерия Чкалова, второго пилота Георгия Байдукова и штурмана Александра Белякова стартовал ранним утром 20 июля. Взяв курс на Дальний Восток, за 56 часов 20 минут экипаж преодолел 9374 километра.
Весть о рекордном перелете мгновенно облетела страну. 24 июля 1936 года всем троим авиаторам было присвоено звание Героев Советского Союза.
Георгий Байдуков и Александр Беляков стали первыми почетными гражданами города Николаевска-на-Амуре. Это звание было присвоено им в 1981 году за особые заслуги первооткрывателей авиационной линии Москва — Николаевск-на-Амуре.
Вспомнить подвиг чкаловцев каждый год приезжают родственники отважных летчиков. На этот раз среди них — Мария и Дмитрий Хаустовы- праправнучка Байдукова и его зять, правнук Валерия Чкалова, внук Белякова.
Они побывают в школах, которые на носят имена легендарных летчиков, возложат цветы к памятной доске Валерию Чкалову. Обязательно побывают на острове Чкалова, посетят памятные места, связанные с экспедицией Геннадия Невельского, это уже на Петровской косе, в Заливе счастья.
А в воскресенье нижнеамурцев ждет районный фестиваль бардовской песни, который посвящен памятной дате.