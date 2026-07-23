В Николаевске-на-Амуре отмечают 90-летие исторического перелета чкаловцев

Они побывают в школах, которые на носят имена легендарных летчиков, возложат цветы к памятной доске Валерию Чкалову. Обязательно побывают на острове Чкалова, посетят памятные места, связанные с экспедицией Геннадия Невельского, это уже на Петровской косе, в Заливе счастья.