Пройти МРТ теперь можно еще в двух больницах Комсомольска

В Комсомольске-на-Амуре продолжают обновлять диагностическое оборудование. В рамках президентских нацпроектов «Продолжительная и активная жизнь» и «Модернизация первичного звена здравоохранения» в двух больницах, имени М. И. Шевчук и № 7, появились два новых магнитно-резонансных томографа. Исследования можно пройти бесплатно (по полису ОМС). В больнице имени Шевчук уже начал работу современный томограф с элементами искусственного интеллекта. Он позволяет получать снимки высокого разрешения, исследовать сосуды без введения контраста и оценивать состояние тканей на клеточном уровне. Это помогает выявлять опухоли на ранних стадиях и диагностировать патологии суставов, костей и связок. В больнице № 7 подготовительные работы к запуску МРТ также завершаются. Оборудование позволит проводить диагностику патологий позвоночника, суставов, головного мозга и сердца.