По прогнозу гидрологов, уровень Амура может вырасти ещё более чем на метр

В Еврейской автономной области сохраняется сложная гидрологическая обстановка. Исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по ЕАО Алексей Шапошников рассказал о ситуации на реках. По его словам, уровень воды в Амуре продолжает расти. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
За последние сутки подъём составил до 47 сантиметров. В результате пойма реки затоплена в районе населённых пунктов Ленинское (на 27 сантиметров) и Нижнеспасское (на 51 сантиметр). Пик паводковой волны сейчас проходит у села Кумара в соседней Амурской области.
Высокие уровни воды наблюдаются на внутренних реках и притоках Амура. Поймы рек Биджан, Большой Ин и Тунгуска подтоплены на глубину от 55 до 141 сантиметра. Угрозы для жилых домов и объектов инфраструктуры пока нет. На реке Большая Бира, напротив, отмечается спад уровня воды — она возвращается в основное русло.
Гидрологи прогнозируют дальнейший подъём уровня Амура на территории области. Суммарно он может составить до 1 метра 10 сантиметров. Однако резких и опасных скачков не ожидается — существенных осадков в этот период не предвидится. Затопление пойм малых и средних рек сохранится на уровне 0,5−0,8 метра.
— Важным фактором стабилизации обстановки является режим работы крупных ГЭС, — отметил Алексей Шапошников. — Зейская, Бурейская и Нижне-Бурейская станции работают в штатном режиме, регулируя сбросы воды и сглаживая пиковые нагрузки на речную систему.
На пограничной с Китаем реке Сунгари также фиксируется подъём уровня — до 8 сантиметров за сутки. Это будет влиять на обстановку на Амуре в ближайшие дни. Ситуация находится под круглосуточным контролем Главного управления МЧС России по ЕАО и взаимодействующих структур.
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