На амурчанина упал демонтируемый вал, возбуждено уголовное дело по охране труда

Как установило следствие, инцидент произошёл в июне 2026 года на одном из предприятий Амурска. Слесарь-ремонтник производил ремонтные работы в цеху по производству шпона. Во время демонтажа вала сушильной линии мужчина сорвался с передвижной линии. В этот момент на него упал демонтируемый вал.