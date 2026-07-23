На амурчанина упал демонтируемый вал, возбуждено уголовное дело по охране труда

В Хабаровском крае возбуждено уголовное дело по факту нарушения требований охраны труда. На производстве в городе Амурске пострадал 42-летний местный житель. Он получил тяжёлые телесные повреждения при выполнении ремонтных работ. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как установило следствие, инцидент произошёл в июне 2026 года на одном из предприятий Амурска. Слесарь-ремонтник производил ремонтные работы в цеху по производству шпона. Во время демонтажа вала сушильной линии мужчина сорвался с передвижной линии. В этот момент на него упал демонтируемый вал.
В результате падения тяжёлой детали потерпевший получил множественные закрытые переломы ребёр и травму грудной клетки. Медики квалифицировали повреждения как тяжкий вред здоровью. Пострадавший был госпитализирован.
Следственный отдел по городу Амурску следственного управления Следственного комитета России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области возбудил уголовное дело по части 1 статьи 143 Уголовного кодекса РФ (нарушение требований охраны труда, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью). Сейчас следователи проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Специалисты выясняют, были ли соблюдены правила техники безопасности на рабочем месте, проводился ли инструктаж и обеспечивался ли работник средствами индивидуальной защиты. Также предстоит установить, не было ли нарушений со стороны руководства предприятия. Расследование продолжается.
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