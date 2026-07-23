Красноярск вновь примет международный фестиваль «Тайгастро»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. С 25 июля по 16 августа Красноярский край станет площадкой международного гастрономического фестиваля «Тайгастро».
Фестиваль объединит традиции сибирской кухни, современные гастрономические тренды и культурные проекты. Главной целью организаторов остается продвижение локальных продуктов и знакомство гостей региона с его историей, культурой и гастрономическим наследием.
За пять лет существования фестиваль вырос из региональной инициативы в международный проект. В 2026 году участие в нем примут более 500 ресторанов из России, Казахстана, Беларуси, Индии, Сербии и Китая.
Программа фестиваля включает гастрономические сеты, авторские ужины, образовательные мероприятия для шеф-поваров и представителей ресторанного бизнеса, а также культурные события для широкой аудитории. В Красноярске центральными мероприятиями станут гастроперформанс «К истокам», ужин на ферме и городской фестиваль уличной еды и музыки «Тайгэйр».
Старт праздничной программе дадут мероприятия 25 и 26 июля. С 12:00 до 20:00 летний дворик креативного кластера «Квадрат» превратится в площадку гастрономического праздника, где гости смогут познакомиться с блюдами участников фестиваля и посетить тематические активности.
Еще одним важным событием станет международный форум ИНТЕРТАЙГАСТРО, который впервые пройдет 27 июля в Национальном центре «Россия» на Енисее. В программе форума — лекции, панельные дискуссии и встречи с ведущими экспертами мировой гастрономии.
16+