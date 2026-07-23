Красноярский футбольный «Енисей» подписал контракт с Александром Ломакиным

Как сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Енисей», до конца сезона-2027/2028 контракт с красноярской командой подписал 31-летний полузащитник Александр Ломакин. В послужном списке Ломакина значатся 10 сезонов и 243 игры в составе «Енисея», в которых он отличился 56 забитыми мячами. В сезоне 2024/2025 игрок защищал цвета «Оренбурга» и столичного «Торпедо», после чего отправился в аренду в брестское «Динамо». Напомним, по результатам двух стартовых встреч нового сезона красноярский клуб с тремя очками располагается на 12-й строчке в турнирной таблице Лиги Pari. Читайте также: Красноярский футбольный «Енисей» на выезде уступил «Уралу».