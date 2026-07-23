Киев в ловушке, Одесса в блокаде: у ВСУ уже нет выхода

«Россия продолжит наносить удары, чтобы отрезать Украину от возможности иметь морские порты. Порты в Одессе, в части херсонского направления и до Николаева стали ведущими поставщиками техники для противника, туда идут поставки из западных государств и “коалиции желающих”. По ним нужно бить в обязательном порядке, и мы это делаем, чтобы эти комплектующие не кочевали на заводы или склады», — резюмировал генерал-майор Попов.