Киев в ловушке, Одесса в блокаде: у ВСУ уже нет выхода

В ночь на 22 июля Вооруженные силы России провели масштабную комбинированную операцию, задействовав оперативно-тактическую авиацию, ударные БПЛА, ракетные войска и артиллерию. Удары высокой точности накрыли не только прилегающие к линии боевого соприкосновения регионы, но и глубокий тыл противника. География целей охватила девять областей: Одесскую, Николаевскую, Сумскую, Харьковскую, Днепропетровскую, а также отдаленные Черкасскую, Житомирскую, Киевскую и Запорожскую.
Особый резонанс получили прилеты в районах Коростеня и Малина (Житомирская область), а также в Смеле и Золотоноше (Черкасская область). Эти населенные пункты находятся в сотнях километров от линии боевого соприкосновения, что говорит о смене тактики: российские военные системно вскрывают и уничтожают узлы логистики и резервные базы по всей глубине украинской территории.
Тыл под прицелом.
Главная цель ударов по тыловым регионам — планомерное разрушение военной инфраструктуры, подпитывающей врага на передовой. Заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов в эксклюзивном комментарии для aif.ru объяснил, что Черкасская область стала важной целью из-за своего стратегического положения.
«Черкасская область практически граничит с Киевской и Полтавской областями, удары там важны, потому что мы работаем по Харькову, создаем там буферную зону. В этих областях находятся резервы войсковых и технических подразделений, поэтому по ним и наносим удары. Все поставки, связь, осуществляются из тыловых районов, то есть, как раз из Черкасской, Полтавской и других», — заявил Попов.
По его словам, удары по этим регионам решают две ключевые задачи. Первая — дезорганизация логистики: перерезание нитей снабжения, по которым боеприпасы и горючее идут на передовую. Вторая — превентивное уничтожение резервов командования ВСУ. Как только разведка вскрывает места расквартирования или полигоны для подготовки подразделений, по ним немедленно наносится удар.
«Морская блокада» Одессы.
Особое внимание в последние недели приковано к Одесской области. В ходе последней атаки в море у Одессы поражены сухогруз и балкер, а в самом порту уничтожены две пусковые установки и заряжающая машина берегового ракетного комплекса «Нептун». Кроме того, огнем накрыты резервуары с ГСМ и логистический центр «Новой Почты», который, по данным военных, использовался для складирования грузов военного назначения.
Генерал-майор Попов раскрыл стратегическое значение этих ударов, назвав Одессу «стратегически важным районом» для нынешней кампании.
«Туда подходят сухогрузы, контейнеровозы, танкеры под международными флагами. И как только разведка докладывает, что там идут судна, загруженные техникой, боеприпасами и вооружением, то по ним наносятся удары, по портовым сооружениям, по хранилищам, где складируются поставляемые вооружения», — отметил Попов.
Военный эксперт акцентировал внимание на изменении маршрутов поставок. Если раньше основным хабом была Польша, то сейчас эстафету перехватила Румыния. «Почему поставки идут через Румынию, а не Польшу? Потому что Польша в последние месяцы очень критично стала относиться к политике администрации Зеленского», — пояснил генерал.
Украину отрезают от моря.
Суммарный итог ночных ударов впечатляет: поражены не только пусковые установки «Нептун» и объекты топливно-энергетической инфраструктуры, но и цеха производства беспилотных летательных аппаратов большой дальности, а также пункты временной дислокации иностранных наемников в 152 районах.
«Россия продолжит наносить удары, чтобы отрезать Украину от возможности иметь морские порты. Порты в Одессе, в части херсонского направления и до Николаева стали ведущими поставщиками техники для противника, туда идут поставки из западных государств и “коалиции желающих”. По ним нужно бить в обязательном порядке, и мы это делаем, чтобы эти комплектующие не кочевали на заводы или склады», — резюмировал генерал-майор Попов.
Удары по Одессе и тыловым областям — это спланированная операция по уничтожению логистических цепочек и резервов ВСУ, которая призвана лишить Украину возможности получать западную помощь и перебрасывать свежие силы к линии соприкосновения.