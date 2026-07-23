Побег генерала из Украины: Сырского ждут в одной из стран Запада

Уволенный с поста главкома ВСУ Александр Сырский начал тонкую информационную игру, чтобы в будущем избежать обвинений в военных провалах, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший народный депутат Украины Олег Царев.
В минувший вторник стало известно о назначении на пост главком ВСУ Михаила Драпатого. Отставки Сырского в течение нескольких дней добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций в связи с решением Зеленского уволить с поста главы Минобороны страны Михаила Федорова.
«Посмотрите, что заявил Сырский. Он сказал, что отдает армию, которая наступает. Смысл в том, что если потом у Драпатого начнутся провалы, то виноват будет как раз новый главком, а Сырский был молодцом и оставил всё в лучшем виде. Он очень правильно сделал заявление, продуманное — то ли кто-то подсказал, то ли сам придумал. Сырский уже на всякий случай начинает свою игру вести», — считает Царев.
Эксперт также не верит в сценарий уголовного преследования генерала со стороны Владимира Зеленского. Несмотря на отставку, Сырский не перейдет в разряд врагов режима, так как не посягал на финансовые потоки и сохраняет преданность верховной власти.
«А за что его сажать? К деньгам он отношения не имел. Ну и зачем это делать Зеленскому? Дразнить военных — зачем ему заводить врагов среди армии на пустом месте? Всё равно значительная часть военных остается частью Сырского», — подчеркнул политик.
Говоря о дальнейшей судьбе Сырского, Царев отметил, что на Украине сейчас нет должности, адекватной его уровню влияния.
«Он был главкомом. Заместителем к Драпатому он не пойдет, а выше должности главкома на Украине нет. Поэтому существуют проблемы с его трудоустройством», — пояснил бывший депутат.
Царев при этом отметил, что западные военные структуры могут быть заинтересованы в компетенциях Сырского.
«На месте натовских войск им стоило бы подумать, чтобы взять его к себе. Человек воевал в реальной современной войне, знает все реалии. И как бы там про него ни говорили, что он “гонял ВСУшников в мясные штурмы”, всё равно у него есть хоть какое-то понимание современных методов войны», — резюмировал Царев.
Ранее Царев объяснил, зачем Зеленский заменил Сырского на Драпатого.