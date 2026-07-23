Побег генерала из Украины: Сырского ждут в одной из стран Запада

«Посмотрите, что заявил Сырский. Он сказал, что отдает армию, которая наступает. Смысл в том, что если потом у Драпатого начнутся провалы, то виноват будет как раз новый главком, а Сырский был молодцом и оставил всё в лучшем виде. Он очень правильно сделал заявление, продуманное — то ли кто-то подсказал, то ли сам придумал. Сырский уже на всякий случай начинает свою игру вести», — считает Царев.