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Побег генерала из Украины: Сырского ждут в одной из стран Запада

Сырский заявил о наступательных действиях ВСУ. Эксперт Царев в эксклюзивном комментарии aif.ru объяснил, зачем экс-главком делает неправдивые заявления.

Источник: Аргументы и факты

Уволенный с поста главкома ВСУ Александр Сырский начал тонкую информационную игру, чтобы в будущем избежать обвинений в военных провалах, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru бывший народный депутат Украины Олег Царев.

В минувший вторник стало известно о назначении на пост главком ВСУ Михаила Драпатого. Отставки Сырского в течение нескольких дней добивались многие украинские политические деятели и участники протестных акций в связи с решением Зеленского уволить с поста главы Минобороны страны Михаила Федорова.

«Посмотрите, что заявил Сырский. Он сказал, что отдает армию, которая наступает. Смысл в том, что если потом у Драпатого начнутся провалы, то виноват будет как раз новый главком, а Сырский был молодцом и оставил всё в лучшем виде. Он очень правильно сделал заявление, продуманное — то ли кто-то подсказал, то ли сам придумал. Сырский уже на всякий случай начинает свою игру вести», — считает Царев.

Эксперт также не верит в сценарий уголовного преследования генерала со стороны Владимира Зеленского. Несмотря на отставку, Сырский не перейдет в разряд врагов режима, так как не посягал на финансовые потоки и сохраняет преданность верховной власти.

«А за что его сажать? К деньгам он отношения не имел. Ну и зачем это делать Зеленскому? Дразнить военных — зачем ему заводить врагов среди армии на пустом месте? Всё равно значительная часть военных остается частью Сырского», — подчеркнул политик.

Говоря о дальнейшей судьбе Сырского, Царев отметил, что на Украине сейчас нет должности, адекватной его уровню влияния.

«Он был главкомом. Заместителем к Драпатому он не пойдет, а выше должности главкома на Украине нет. Поэтому существуют проблемы с его трудоустройством», — пояснил бывший депутат.

Царев при этом отметил, что западные военные структуры могут быть заинтересованы в компетенциях Сырского.

«На месте натовских войск им стоило бы подумать, чтобы взять его к себе. Человек воевал в реальной современной войне, знает все реалии. И как бы там про него ни говорили, что он “гонял ВСУшников в мясные штурмы”, всё равно у него есть хоть какое-то понимание современных методов войны», — резюмировал Царев.

Ранее Царев объяснил, зачем Зеленский заменил Сырского на Драпатого.

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