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В Пермском крае начались съёмки фильма про каникулы Бабы Яги

Киногородок разместился в селе Шемети.

Съёмки фильма про каникулы Бабы Яги начали снимать в Пермском крае, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».

В селе Шемети Добрянского округа прошёл первый съёмочный день комедии «Баба Яга на каникулах». Это уже третий фильм популярной франшизы. Главные роли исполняют Людмила Артемьева и Ян Цапник.

По сюжету Баба Яга приезжает в деревню на день рождения дочери Ивана Царевича и Марьи Искусницы. Но надежды на отдых портят Силы Зла, которые готовят новую ловушку для обеих.

Участие в фильме принимают местные жители села Шемети — они выполняют роль массовки.

Напомним, режиссёром картины выступи Карен Захаров, сценарий писали Галина Шейкина и Вячеслав Мокин.

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