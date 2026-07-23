В Пермском крае начались съёмки фильма про каникулы Бабы Яги

Съёмки фильма про каникулы Бабы Яги начали снимать в Пермском крае, сообщает телеграм-канал «Новости кинопроизводства».
В селе Шемети Добрянского округа прошёл первый съёмочный день комедии «Баба Яга на каникулах». Это уже третий фильм популярной франшизы. Главные роли исполняют Людмила Артемьева и Ян Цапник.
По сюжету Баба Яга приезжает в деревню на день рождения дочери Ивана Царевича и Марьи Искусницы. Но надежды на отдых портят Силы Зла, которые готовят новую ловушку для обеих.
Участие в фильме принимают местные жители села Шемети — они выполняют роль массовки.
Напомним, режиссёром картины выступи Карен Захаров, сценарий писали Галина Шейкина и Вячеслав Мокин.
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