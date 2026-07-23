Железнодорожники идут навстречу многодетным семьям Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Для многодетной семьи поездка начинается задолго до посадки в поезд. Нужно одновременно провести детей через досмотр, справиться с коляской и багажом, найти подходящий маршрут к платформе и не потерять из виду ни одного ребенка. Общественный мониторинг, прошедший в середине июня на железнодорожном вокзале Красноярска, стал началом разговора о том, насколько понятна и удобна эта инфраструктура для семей с детьми и маломобильных пассажиров.