«Надо думать, что говоришь»: Дегтярев ответил Плющенко, заявившему о деградации фигурного катания в РФ

Министр спорта Михаил Дегтярев обрушился с критикой на фигуриста Евгения Плющенко, который заявил о деградации российского фигурного катания и перевел сына в сборную Азербайджана. Все, что думает о ситуации, Михаил Дегтярев раскрыл в интервью на Радио «Комсомольская правда».
Во-первых, министр честно признался, что не понимает, зачем Плющенко вообще делает подобные заявления.
«Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси. Совесть нации. И они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все! Слово не воробей», — заключил Дегтярев.
Ранее двукратный олимпийский чемпион перевел сына в сборную Азербайджана и заявил: «Ездить в Киров, в Пермь — это, конечно, великолепно. В Екатеринбург, в Подмосковье — это здорово. Но это деградация наших спортсменов».
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова ранее также прокомментировала скандальные слова Евгения Плющенко. По ее словам, российское фигурное катание продолжает оставаться конкурентоспособными. Но нашим спортсменам и тренерам это дается только нечеловеческими усилиями. Вместе с тем, Тарасова назвала отстранение российских фигуристов «большой гадостью», отметив, что это решение нанесло серьёзный урон целому поколению спортсменов. Несмотря на это, тренер не считает, что сейчас российские спортсмены деградируют. Они продолжают заниматься тем, что хорошо умеют.
Ирина Роднина, трёхкратная олимпийская чемпионка и депутат Государственной думы РФ, прокомментировала волну критики, обрушившуюся на юного фигуриста Александра Плющенко из-за решения сменить спортивное гражданство на азербайджанское. Роднина заявила, что происходящее вокруг ребёнка напоминает буллинг. По её словам, все забыли о законах Российской Федерации — мальчику всего 13 лет, он несовершеннолетний. Она задалась вопросом, когда общество наконец поймёт, что так поступать нельзя.