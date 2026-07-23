«Надо думать, что говоришь»: Дегтярев ответил Плющенко, заявившему о деградации фигурного катания в РФ

«Перевез ты сына — ради бога! Как отец имеешь, может быть, право. Но зачем ты такие оценки даешь? Я не понимаю. Думаете, что забудет потом наш народ? Или Минспорт? Не забудет. Надо думать, что говоришь. Это очень напоминает позицию многих релокантов после начала спецоперации. Им казалось в моменте, что они правда и соль Руси. Совесть нации. И они столько наговорили и думают, что сейчас можно это откатить. Нет, народ все помнит. Все! Слово не воробей», — заключил Дегтярев.