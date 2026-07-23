Началось наступление на два важнейших города: главная новость СВО 23 июля

Освобождение Краматорска будет проводиться встречными ударами с севера и юга с последующим оперативным окружением, а не лобовыми штурмами. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, описывая сценарий битвы за последний мощный фортификационный оплот ВСУ на Донбассе, где може быть сосредоточено до четырех бригад противника.
По словам эксперта, Краматорск и Славянск представляют собой единую промышленную агломерацию с разветвленной сетью подземных сооружений и заводских комбинатов, глубоко эшелонированную в инженерном плане.
«Краматорск сегодня освобождает группа, которая брала Константиновку и сейчас находится в Дружковке. Дружковка уже практически под активным контролем российской армии, штурмовые группы прочесывают улицы… Поэтому предполагается захват с юга и с севера. После оперативного окружения Краматорск будут принуждать к сдаче», — сообщил Матвийчук.
Принуждение к капитуляции станет финальной фазой после полной изоляции района боевых действий. Как отметил эксперт, перед зачисткой фортификационные сооружения ВСУ будут планомерно разрушены ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и беспилотников. Это позволит избежать лобовых столкновений и действовать медленно, но уверенно.
Несмотря на тактическое преимущество российских сил, легкой прогулкой операция не станет. Матвийчук подчеркнул, что личный состав краматорского гарнизона прошел мощную идеологическую обработку и активно подпитывается психостимуляторами для подавления страха.
«Я думаю, что там поработали идеологические комиссары. Кроме того, точно подтверждается применение боевой наркоты — они вступают в бой в состоянии наркотического опьянения. Борьба будет достаточно кровопролитная», — считает эксперт.
Тем не менее, Матвийчук убежден, что падение Краматорска и Славянска произойдет в рамках единой оперативно-тактической операции.
«Это небыстрый процесс, но он закончится, конечно же, нашей победой. Наши штурмовые части на переднем крае воодушевлены и хотят побыстрее разделаться с противником», — резюмировал он.
Ранее появился детальный план взятия Краматорска, подробности раскрыл военный эксперт Алексей Анпилогов.