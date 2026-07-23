Началось наступление на два важнейших города: главная новость СВО 23 июля

Освобождение Краматорска будет проводиться встречными ударами с севера и юга с последующим оперативным окружением, а не лобовыми штурмами. Об этом в эксклюзивном комментарии aif.ru рассказал военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, описывая сценарий битвы за последний мощный фортификационный оплот ВСУ на Донбассе, где може быть сосредоточено до четырех бригад противника.